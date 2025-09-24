إعلان

ياسمين عبد العزيز بإطلالة أنيقة.. ما سر ارتدائها اللون الوردي؟

كتب : أسماء مرسي

05:10 م 24/09/2025
  • عرض 2 صورة
    ياسمين عبد العزيز

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة ياسمين عبد العزيز الأنظار، بإطلالة أنيقة، في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ياسمين مرتدية توب باللون الوردي، ونسقت أسفله بنطلون باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما، و اختارت تصفيفة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وحقيبة يد باللون الفيروزي.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من خاتم، ونظارة شمسية.

وفقا لموقع "very well and"، يضفي اللون الوردي لمسة من الجاذبية والأناقة على الإطلالة، كما أنه يتناسب مع درجات البشرة ، ويسهل تنسيقه مع الإكسسوارات.

الفنانة ياسمين عبد العزيز إطلالة ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز بتوب وردي ياسمين عبد العزيز على إنستجرام

