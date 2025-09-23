الأسود يليق بها.. عبير صبري بفستان جريء

عارضة أزياء وملكة جمال.. من هي إيزابيلا مينين التي خطفت الأنظار بفستان

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة عبير صبري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويمنح اللون الأسود مرتديه لمسة من الجاذبية والأناقة، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيقه مع الأحذية والإكسسوارات، كما فعلت الفنانة نادية الجندي.

وارتدت عبير بفستان طويل بصيحة الظهر المكشوف باللونين الأسود والأبيض، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد باللون الأحمر وحذاء باللون الأسود.

واعتمدت عبير مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت عبير أن تترك شعرها مرفوعا لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الأنيقة.

وزينت إطلالتها باكسسوارات مكونة من سلسلة وخاتم وحلق.