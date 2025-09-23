إعلان

أمينة خليل بفستان جريء.. ما سر اللوك؟

كتب : مصراوي

01:13 م 23/09/2025
    الفنانة أمينة خليل
    الفنانة أمينة خليل
    الفنانة أمينة خليل

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة أمينة خليل بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "cadmanrock"، ارتداء فستان باللون الفضي يعد خيارا مثاليا يمنح مرتديه شعورا بالأناقة والرقي، كما أنه يناسب جميع المناسبات.

وأطلت أمينة بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الفضي اللامع وبفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس لون الفستان.

واعتمدت أمينة مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت أمينة أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وأسورة وحلق.

