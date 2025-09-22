إعلان

إطلالة ساحرة لـ ملك زاهر.. ما سر اللوك؟

01:43 م الإثنين 22 سبتمبر 2025
كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة ملك زاهر بإطلالة جذابة، في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت ملك سوت مكونة من قطعتين توب بصيحة الكم الواحد وبنطلون باللون النبيتي، من تصميم مصممة الأزياء فرح بربري.

واعتمدت ملك مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة الميكب أرتيست "ميرنا جرجس".

وزُينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من سلسلة وخاتم.

واختارت ملك أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر إبرام جرجس.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

الفنانة ملك زاهر إطلالة جذابة سر اللوك
