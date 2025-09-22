إعلان

الأسود يليق بها.. كندة علوش تتألق بإطلالة جذابة

12:20 م الإثنين 22 سبتمبر 2025
كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة كندة علوش بإطلالة جذابة، في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت كندة بدلة مكونة من بليزر وبنطلون باللون الأسود، من تصميم مصممة الأزياء آن الرفاعي.

واعتمدت كندة مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة الميكب أرتيست "بنان أبو خطوة".

وزُينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم، من توقيع عزة فهمي.

واختارت كندة أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر هشام دهب.

