صابرين بفستان جذاب.. كيف نسقت إطلالتها؟

5 صور ومعلومات عن إطلالة أية سماحة في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة صابرين بإطلالة جذابة، في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت صابرين بفستان طويل جذاب باللون النبيتي اللامع وبكشكشة من الأمام، من" miron atelier " ومن تصميم مصمم الأزياء "زياد الصالح" .

واعتمدت صابرين مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة دعاء عبد الهادي.

وزُينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من مجموعة خواتم وحلق، بواسطة

"glamour.jewellery"

واختارت صابرين أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها، بواسطة مصفف الشعر محمد السوري.