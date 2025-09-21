نادية الجندي بإطلالة جريئة.. كيف نسقت اللوك؟

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة نادية الجندي بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لمجلة "فوج"، يمنح الحذاء باللون الأبيض لمسة أنيقة وشعورا بالثقة بالنفس والجاذبية، كما فعلت الفنانة نادية الجندي.

وأطلت نادية بفستان قصير متعدد الألوان بقصة الأوف شولدر.

واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وقبعة باللون البيج.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من سلسلة وخاتم وأسورة.