ميرنا جميل بفستان جذاب.. كيف أطلت في أحدث ظهور؟

ملكة جمال الكون بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة ميرنا جميل، بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت ميرنا مرتدية فستان طويل باللون الأخضر الفاتح بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم.

واعتمدت مكياجا هادئا بدرجات ألوان النيود، واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون البيج.

وفقا لموقع "World Fashion"، ارتداء فستان باللون الأخضر الفاتح يبرز جمال البشرة بطريقة ناعمة، كما أنه خيارا مثاليا للاطلالات اليومية والنهارية.

كما يتميز بسهولة تنسيقه مع مختلف الإكسسوارات وألوان الأحذية، ويمنح مظهرا أنيقا لمرتديه.