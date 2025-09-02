ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. كيف نسقت إطلالتها؟

كتبت- شيماء مرسي

نشرت الفنانة ليلى علوي مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

ويضفى اللون الوردي على الإطلالة مظهر فاخر وأنيق، ويمنح المرأة شعورا بالجاذبية والحيوية.

ويمكن تنسيقه مع العديد من الإكسسوارات البسيطة وغير المبالغ فيها، وفقا لموقع "instyle".

وأطلت ليلى بفستان طويل باللون الوردي بأكمام منتفخة وبفتحة ساق من الأمام.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت ليلى أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

ونسقت ليلى مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض يتناسب مع إطلالتها باللون الوردي.