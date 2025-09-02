إعلان

ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. كيف نسقت إطلالتها؟

10:17 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ليلى علوي بفستان وردي
  • عرض 3 صورة
    ليلى علوي بفستان وردي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

نشرت الفنانة ليلى علوي مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

ويضفى اللون الوردي على الإطلالة مظهر فاخر وأنيق، ويمنح المرأة شعورا بالجاذبية والحيوية.

ويمكن تنسيقه مع العديد من الإكسسوارات البسيطة وغير المبالغ فيها، وفقا لموقع "instyle".

وأطلت ليلى بفستان طويل باللون الوردي بأكمام منتفخة وبفتحة ساق من الأمام.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت ليلى أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

ونسقت ليلى مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض يتناسب مع إطلالتها باللون الوردي.

الفنانة ليلى علوي ليلى علوي بفستان وردي ليلى علوي على إنستجرام إطلالة ليلى علوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان