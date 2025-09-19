خطفا الأنظار في أسبوع الموضة.. معلومات عن الملياردير جيف بيزوس وزوجته

كتبت- أسماء مرسي:

خطف الثنائي رجل الأعمال والملياردير الأمريكي جيف بيزوس وزوجته الإعلامية الأمريكية لورين سانشيز الأنظار خلال ظهورهما اللافت في فعاليات أسبوع الموضة بمدينة نيويورك.

في هذا السياق، إليكم أبرز معلومات عن الثنائي، وفقا لموقعي "cnn"، و"forbes".

من هو جيف بيزوس؟

اسمه بالكامل جيفري بريستون بيزوس.

- ولد في 12 يناير 1964.

- يبلغ من العمر 61 عاما.

هو مؤسس شركة أمازون، وأحد أبرز رواد التكنولوجيا في العالم.

أطلق شركة أمازون في عام 1994 كمكتبة إلكترونية، لتصبح لاحقا أكبر منصة للتجارة الإلكترونية عالميا.

في عام 2013، أصبح مالك لصحيفة "واشنطن بوست"، وساهم في تطويرها.

من أغنى رجال العالم، بثروة تتجاوز 160 مليار دولار.

لديه أربعة أبناء.

تزوج من الكاتبة ماكنزي سكوت في عام 1993، وانفصلا عام 2019.

في 27 يونيو 2025، تزوج من الصحفية لورين سانشيز في حفل زفاف أسطوري وفاخر أُقيم بمدينة البندقية الإيطالية.

من هي لورين سانشيز؟

ولدت في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية عام 1969.

تبلغ من العمر 56 عاما.

درست في كلية إل كامينو، ثم في جامعة جنوب كاليفورنيا.

تعمل كإعلامية وصحفية، وقدمت العديد من البرامج التلفزيونية، كما عملت كمذيعة أخبار ومقدمة برامج.

حاصلة على رخصة طيار منذ عام 2016.

أسست شركة Black Ops Aviation، وهي أول شركة إنتاج جوي بطائرات الهليكوبتر تديرها امرأة.

شاركت في مهمة فضائية مع شركة Blue Origin على متن رحلة NS‑31، والتي تعد أول رحلة فضائية مخصصة للنساء فقط على صاروخ New Shepard.