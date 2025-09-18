كتبت- نرمين ضيف الله:

ظهرت الفنانة يسرا اللوزي خلال تكريمها في حفل إطلاق النسخة السابعة من مهرجان ميدفيست مصر.

بإطلالة أنيقة جمعت بين الطابع الرسمي والأنوثة.

ارتدت يسرا فستانًا أسود لامعًا بنصف كم، تميز بقصة بسيطة مع بريق متدرج يضفي فخامة عصرية.

نسقت معه أقراط فضية طويلة وأساور وسلسلة رقيقة من نفس اللون، مما أضاف لمسة من الحيوية والتألق على الطلة.

دلالات الإطلالة

اختيارات يسرا اللوزي باللون الأسود تعكس ميلها للأناقة الكلاسيكية التي لا تبطل موضتها، مع لمسات عصرية تمنحها طابعًا متجدّدًا.

الفستان اللامع مع الإكسسوارات الفضية يعكس شخصية جريئة محبة للتألق أمام الكاميرات.