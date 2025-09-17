"جاذبية اللون الوردي".. 6 صور ومعلومات عن إطلالة لقاء الخميسي

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة لقاء الخميسي، بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت لقاء مرتدية فستان طويل باللون الوردي بقصة الكم الواحد، ومزينا بتطريزات لامعة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من حلق، وخاتم.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من توقيع مصمم الأزياء "إيلي أبو مراد.

المكياج بواسطة خبيرة التجميل الكويتية لطيفة الكندري.