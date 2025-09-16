درة بفستان جريء.. كيف أطلت في أحدث ظهور؟

ثنائيات خطفت الأنظار في حفل جوائز إيمي 2025.. من الكابل الأجمل؟

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة درة بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يمنح اللون الأسود مظهر نحيف ومتناسق، لذا فهو خيارا مثاليا للحفلات والسهرات والمناسبات الغير رسمية والرسمية.

وبالإضافة إلى، يمكن تنسيقه مع العديد من المجوهرات الأنيقة، وفقا لـ "فوج".

وأطلت درة بفستان قصير باللون الأسود بقصة "الكب" مزينا بالورود من الأسفل باللون الوردي، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

واختارت سارة أن تترك شعرها الويفي على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت درة مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم.