إعلان

درة بفستان جريء.. كيف أطلت في أحدث ظهور؟

05:50 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الفنانة درة بإطلالة جريئة
  • عرض 5 صورة
    الفنانة درة بإطلالة جريئة
  • عرض 5 صورة
    الفنانة درة بإطلالة جريئة
  • عرض 5 صورة
    الفنانة درة بإطلالة جريئة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة درة بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يمنح اللون الأسود مظهر نحيف ومتناسق، لذا فهو خيارا مثاليا للحفلات والسهرات والمناسبات الغير رسمية والرسمية.

وبالإضافة إلى، يمكن تنسيقه مع العديد من المجوهرات الأنيقة، وفقا لـ "فوج".

وأطلت درة بفستان قصير باللون الأسود بقصة "الكب" مزينا بالورود من الأسفل باللون الوردي، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

واختارت سارة أن تترك شعرها الويفي على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت درة مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم.

الفنانة درة درة إطلالة درة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مدبولي: ندرس ما يُقال حول "إسرائيل الكبرى" ونستعد بخطط مواجهة
شعبة الذهب: عيار 21 يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل ونتوقع وصوله لـ5 آلاف جنيه
"إسرائيل عدو".. ما دلالات خطاب السيسي في قمة الدوحة؟
شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة