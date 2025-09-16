إعلان

سارة سلامة بفستان قصير.. ما سر ارتدائها اللون الأسود؟

04:27 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة سارة سلامة بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يمنح اللون الأسود مظهر نحيف ومتناسق، ويجعل جسم المرأة يبدو أنحف، لذا فهو خيارا مثاليا لمن ترغب في إخفاء عيوب الجسم.

وبالإضافة إلى، يمكن تنسيقه مع العديد من المجوهرات اللامعة، مثل الألماس والذهب، وفقا لـ ""dcfashionweek".

وأطلت سارة بفستان قصير باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد وحذاء باللون الأسود.

واختارت سارة أن تترك شعرها الويفي على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وزينت إطلالتها باكسسوارات مكونة من أسورة وساعة يد وخاتم.

الفنانة سارة سلامة فستان قصير اللون الأسود
