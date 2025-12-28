خطفت المطربة يارا الأنظار بإطلالة لامعة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت يارا مرتدية فستان طويل باللون الأسود اللامع، بتصميم كتف واحد (one-shoulder).

الجزء العلوي مصمم بكتف واحد عريض وكبير الحجم من قماش أسود سادة، بينما الجزء السفلي مزين بالكامل بفصوص أو ترتر أنيق باللونين الأسود والفضي.

واختارت مكياج قوي بدرجات النيود، ومسحوب يبرز جمال عينيها، مع تسريحة شعر ويفي مموجة بشكل طبيعي.

دلالة اللون الأسود اللامع في عالم الموضة

وفق "Harper's Bazaar "، فإن اللون الأسود هو لون القوة بحد ذاته، وعند إضافة اللمعان (مثل الترتر أو الفصوص) تزداد دلالاته قوة وجاذبية، مرتبط بالفخامة، مما يجعله خياراً شائعاً في الأحداث الكبرى والمناسبات الخاصة، واللمعان يزيد من هذا الحضور، مما يمنح مرتديه هالة من الهيمنة والسيطرة.