"كروب توب وجينز".. نانسي صلاح بإطلالة جريئة

03:49 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة نانسي صلاح بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "Instyle"، يمكن تنسيق صيحة "الكروب توب" مع العديد من القطع الأخرى مثل الجينز، كما فعلت الفنانة نانسي صلاح.

وظهرت نانسي بـ كروب توب باللون الأبيض ونسقت مع إطلالتها بنطلون جينز باللون الأزرق الغامق وحزام باللون الأسود.

واختارت نانسي أن تترك شعرها الويفي على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نانسي مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

