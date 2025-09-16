إطلالات "النجوم" تخطف الأنظار في حفل إيمي 2025

ثنائيات خطفت الأنظار في حفل جوائز إيمي 2025.. من الكابل الأجمل؟

كتبت- شيماء مرسي

استطاع بعض النجوم خطف الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورهم حفل توزيع جوائز إيمي 2025 في دورته الـ 77 بإطلالات أنيقة ومتنوعة وجذابة.

وفي هذا السياق، نرصد لكم في هذا التقرير أبرز إطلالات النجوم التي خطفت الأنظار في حفل جوائز إيمي 2025، وفقا لموقع "purewow".

وفي التقرير التالي يستعرض "مصراوي"، أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء الذين حرصوا على الظهور بأفضل إطلالة.

تراميل تيلمان

ظهر الممثل الأمريكي تراميل تيلمان ببدلة باللون الأبيض ونسق معها ربطة عنق وقميص بنفس اللون وحذاء باللون الأسود.

مايكل سيريل كريتون

ارتدت الممثل الأمريكي مايكل سيريل كريتون بليزر وقميص باللون الأبيض ونسق معه بنطلون وربطة عنق وحذاء باللون الأسود.

ويليام ستانفورد ديفيس

تألق الممثل الأمريكي ويليام ستانفورد ديفيس ببدلة باللون الأسود ونسق معها قميص باللون الأبيض وربطة عنق وحذاء باللون الأسود.

مايكل تشيرنوس

أطلت الممثل الأمريكي مايكل تشيرنوس ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق وحذاء بنفس لون البدلة.

كولمان دومينجو

ظهر المخرج الأمريكي كولمان دومينجو بـ بليزر باللون البيبي بلو ونسق معه قميص بنفس اللون وبنطلون باللون البني.

سيث روجن

تألق الممثل والمخرج الكندي سيث روجن ببدلة باللون الهافان ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق وحذاء بنفس لون البدلة.

جيسون سيجل

أطل الممثل الأمريكي جيسون سيجل ببدلة باللون النبيتي ونسق أسفلها قميص وحذاء باللون الأسود.