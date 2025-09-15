نسرين طافش بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة نسرين طافش بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "instyle"، يمنح إستايل العباية المرأة إطلالة عصرية وأنيقة وفريدة ومبتكرة.

وأطلت نسرين بعباية طويلة وواسعة باللون الفيروزي مزينا بتطريزات ذهبية على الأكمام، كما أن الجزء السفلي من يتميز برسومات متعددة الألوان.

ونسقت نسرين مع إطلالتها حذاء باللون الأزرق وحقيبة يد باللون الأحمر

واختارت نسرين أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين مكياجا قويا بدرجات النيود.