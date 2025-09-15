إعلان

نسرين طافش بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

01:35 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نسرين طافش (3)
  • عرض 6 صورة
    نسرين طافش (4)
  • عرض 6 صورة
    نسرين طافش (5)
  • عرض 6 صورة
    نسرين طافش (2)
  • عرض 6 صورة
    نسرين طافش (1)_1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة نسرين طافش بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "instyle"، يمنح إستايل العباية المرأة إطلالة عصرية وأنيقة وفريدة ومبتكرة.

وأطلت نسرين بعباية طويلة وواسعة باللون الفيروزي مزينا بتطريزات ذهبية على الأكمام، كما أن الجزء السفلي من يتميز برسومات متعددة الألوان.

ونسقت نسرين مع إطلالتها حذاء باللون الأزرق وحقيبة يد باللون الأحمر

واختارت نسرين أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين مكياجا قويا بدرجات النيود.

نسرين طافش اطلالة نسرين طافش عباية طويلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
تراجع العقارات وحصان الاستثمار الأسود ورئاسة الأهلي.. أبرز تصريحات ساويرس
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم
بعد نقله للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور وتدخل طبيب الأهلي