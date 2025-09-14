هيدي كرم تخطف الأنظار بفستان جذاب

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة هيدي كرم، بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت هيدي مرتدية فستان قصير بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم باللون البستاج.

واعتمدت يمني مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وكوليه، وخاتم.

وفقا لموقع "harpersbazaar"، يمتاز البستاج بقدرته على إظهار جمال البشرة، سواء كانت فاتحة أو داكنة، كما أنه يضيف إلى الإطلالة لمسة من الرقي والتميز.

