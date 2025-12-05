"فستان من الحديد".. إطلالات غير تقليدية للنجمات في مهرجان البحر الأحمر

تنوعت إطلالات النجمات على السجادة الحمراء خلال حضورهن حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة، حيث ظهر معظمهن بإطلالات جذابة وأنيقة.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أجمل إطلالات النجمات في حفل افتتاح المهرجان، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحات خاصة لمصراوي

أروى جودة

ارتدت الفنانة أروى جودة فستان طويل باللون الأوف وايت بصيحة الأوف شولدر، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري بفستان طويل باللون الأحمر بصيحة الأوف شولدر مزينا بالورود بنفس اللون، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

إلهام شاهين

تألقت الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل باللون الأزرق بصيحة الأوف شولدر ، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها .

هنا الزاهد

أطلت الفنان هنا الزاهد بفستان طويل بقصة الكب باللون الأبيض مزينا بتطريزات باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

بسنت شوقي

ظهرت الفنانة بسنت شوقي بفستان طويل بصيحة الأوف شولدر باللون الأحمر مزينا بتطريزات باللون الذهبي، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.