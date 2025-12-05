إعلان

20 صورة لأجمل إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر

كتب : شيماء مرسي

01:31 م 05/12/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    هنا الزاهد
  • عرض 20 صورة
    الفنانة ياسمين صبري بفستان طويل باللون الأحمر بصيحة الأوف شولدر
  • عرض 20 صورة
    الفنانة بسنت شوقي بفستان طويل بصيحة الأوف شولدر باللون الأحمر
  • عرض 20 صورة
    الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل باللون الأزرق بصيحة الأوف شولدر98
  • عرض 20 صورة
    الفنانة ياسمين صبري بفستان طويل باللون الأحمر بصيحة الأوف شولدر مزينا بالورود بنفس اللون
  • عرض 20 صورة
    الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل باللون الأزرق بصيحة الأوف شولدر1ذ
  • عرض 20 صورة
    الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل باللون الأزرق بصيحة الأوف شولدر43
  • عرض 20 صورة
    الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل باللون الأزرق بصيحة الأوف شولدر767
  • عرض 20 صورة
    الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل باللون الأزرق بصيحة الأوف شولدر
  • عرض 20 صورة
    الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل باللون الأزرق بصيحة الأوف شولدر1
  • عرض 20 صورة
    الفنانة أروى جودة فستان طويل باللون الأوف وايت بصيحة الأوف شولدر12
  • عرض 20 صورة
    الفنانة بسنت شوقي بفستان طويل بصيحة الأوف شولدر
  • عرض 20 صورة
    الفنانة أروى جودة فستان طويل باللون الأوف وايت بصيحة الأوف شولدر65
  • عرض 20 صورة
    الفنان هنا الزاهد بفستان طويل بقصة الكب باللون الأبيض4
  • عرض 20 صورة
    الفنانة أروى جودة فستان طويل باللون الأوف وايت بصيحة الأوف شولدر
  • عرض 20 صورة
    الفنان هنا الزاهد بفستان طويل بقصة الكب باللون الأبيض32
  • عرض 20 صورة
    الفنان هنا الزاهد بفستان طويل بقصة الكب باللون الأبيض5
  • عرض 20 صورة
    الفنان هنا الزاهد بفستان طويل بقصة الكب باللون الأبيض
  • عرض 20 صورة
    الفنان هنا الزاهد بفستان طويل بقصة الكب باللون الأبيض2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنوعت إطلالات النجمات على السجادة الحمراء خلال حضورهن حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة، حيث ظهر معظمهن بإطلالات جذابة وأنيقة.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أجمل إطلالات النجمات في حفل افتتاح المهرجان، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحات خاصة لمصراوي

أروى جودة

ارتدت الفنانة أروى جودة فستان طويل باللون الأوف وايت بصيحة الأوف شولدر، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري بفستان طويل باللون الأحمر بصيحة الأوف شولدر مزينا بالورود بنفس اللون، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

إلهام شاهين

تألقت الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل باللون الأزرق بصيحة الأوف شولدر ، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها .

هنا الزاهد

أطلت الفنان هنا الزاهد بفستان طويل بقصة الكب باللون الأبيض مزينا بتطريزات باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

بسنت شوقي

ظهرت الفنانة بسنت شوقي بفستان طويل بصيحة الأوف شولدر باللون الأحمر مزينا بتطريزات باللون الذهبي، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

إطلالات النجمات مهرجان البحر الأحمر السينمائي أروى جودة ياسمين صبري إلهام شاهين هنا الزاهد بسنت شوقي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إجراء لأول مرة.. نائب وزير التعليم يكشف لمصراوي مفاجأة بشأن الثانوية العامة
- بالتردد.. قناة مجانية تنقل قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة مصر