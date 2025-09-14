إعلان

جريئة وأنيقة.. وئام مجدي تتألق بإطلالة كاجوال

05:11 م الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    وئام مجدي
  • عرض 4 صورة
    وئام مجدي
  • عرض 4 صورة
    وئام مجدي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

خطفت الفنانة وئام مجدي، الأنظار بعدما ظهرت بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت وئام بإطلالة كاجوال جريئة وأنيقة في آن واحد، تجمع بين البساطة والجرأة في التفاصيل.

واختارت وئام تنسيقا باللون الأسود بالكامل، يتألف من كروب توب قصير يكشف الكتفين، مع بنطال كارجو واسع بجيوب جانبية.

كما تركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

ووفقا لمجلة "vouge"، فارتداء اللون الأسود يمنحكِ مظهرا أنيقا، ويعزز الأناقة والرقي و يمنح الجسم مظهرا أنحف.

وئام مجدي اطلالة وئام مجدي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام