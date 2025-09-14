جريئة وأنيقة.. وئام مجدي تتألق بإطلالة كاجوال

خطفت الفنانة وئام مجدي، الأنظار بعدما ظهرت بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت وئام بإطلالة كاجوال جريئة وأنيقة في آن واحد، تجمع بين البساطة والجرأة في التفاصيل.

واختارت وئام تنسيقا باللون الأسود بالكامل، يتألف من كروب توب قصير يكشف الكتفين، مع بنطال كارجو واسع بجيوب جانبية.

كما تركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

ووفقا لمجلة "vouge"، فارتداء اللون الأسود يمنحكِ مظهرا أنيقا، ويعزز الأناقة والرقي و يمنح الجسم مظهرا أنحف.