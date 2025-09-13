هدى المفتي بإطلالة أنيقة.. كيف نسقت اللوك؟

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة هدى المفتي، بإطلالة جذابة وأنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت هدى توب باللون الوردي مكشوفا عند منطقة الصدر، ونسقت معه بنطلون باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا بدرجات الألوان الترابية، وركزت على رسمة عيونها.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وفقا لموقع "maymer"، ارتداء اللون الوردي يمنح المرأة إطلالة ناعمة وساحرة، كما أنه يتماشى مع مختلف ألوان البشرة.

ويُضيف هذا اللون لمسة من الإشراق الطبيعي إلى الوجه، دون الحاجة إلى مكياج قوي أو مبالغ فيه.