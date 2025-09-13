جاذبية اللون الوردي.. 7 صور ومعلومات عن إطلالة بلقيس

كتبت- أسماء مرسي:

أطلت المطربة بلقيس بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت بلقيس فستانا طويلا باللون الوردي بقصة الكب، ومنفوشا من أسفل.

واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وحلق، وأسورة.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من توقيع المصمم اللبناني سيدريك حداد، وجاء من ماركة الأزياء الفاخرة "ليلي بلانك"، المعروفة بتصاميمها الأنثوية الأنيقة.

المكياج تم تنفيذه باستخدام مستحضرات من علامة Pixi Beauty، المعروفة بجودتها.

بينما تسريحة الشعر بيد المصفف أحمد ياسين.

وقطع المجوهرات الماسية من دار Messika الفرنسية، التي أسستها فاليري ميسيكا عام 2005، وتُعرف بتصميماتها الأنيقة والعصرية والمبتكرة من الماس.