نسرين طافش تخطف الأنظار بجمبسوت جري.. كيف نسقت اللوك؟

كتبت- شيماء مرسي

نشرت الفنانة نسرين طافش مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

ووفقا لـ "فوج"، قد يتناسب اللون الأسود مع معظم ألوان البشرة، كما إنه يمكن ارتدائه على الشاطئ.

ويمكن تنسيق الجمبسوت باللون الأسود على الشاطئ مع إسكارف بسيط ومكياج ناعم كما فعلت نسرين طافش.

وأطلت نسرين بجمبسوت جريء بصيحة الظهر المكشوف باللون الأسود، ونسقت معه حذاء باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت نسرين أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة تناسب إطلالتها الجريئة، ووضعت إسكارف صغير على رأسها.

ونسقت نسرين مع إطلالتها حقيبة يد باللون الأصفر ونظارة شمسية باللون الأسود.

وزينت إطلالتها الجريئة باكسسوارات مكونة من حلق وسلسلة.