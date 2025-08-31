بفستان قصير.. 10 صور لـ جورجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كتبت - نيرمين ضيف الله

شاركت جورجينا متابعيها إطلالة أنيقة جمعت بين الرقي والبساطة، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، في أول ظهور لها بعد الخطوبة بمهرجان فينيسيا السينمائي.

وتألقت جورجينا بفستان أسود أنيق مكون من جزئين، الجزء العلوي بتصميم ضيق بأكمام قصيرة وياقة مرتفعة مزينة بوردة ناعمة.

أما الجزء السفلي فجاء بتنورة متوسطة الطول من الدانتيل الأسود الراقي الذي أضفى لمسة فاخرة على اللوك.

ومزجت مع الإطلالة "هيلز" حذاء كعب عالي كلاسيكي أسود، وأكملت أناقتها بإكسسوارات لافتة، شملت خواتم بارزة ونظارات شمسية سوداء أنيقة، ما منحها حضورًا لافتًا.

واعتمدت تسريحة شعر منسدلة ومكياج ناعم بدرجات النيود، يبرز ملامحها بشكل جذاب.