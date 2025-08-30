يارا السكري بإطلالة ساحرة.. كيف نسقت اللوك؟

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة يارا السكري بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت يارا مرتدية فستان طويل بقصة واسعة، مزيج من اللونين الأبيض والأصفر ومزينا بنقوشات.

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأسود، وحقيبة باللون البيج.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من أسورة، وحلق، بالإضافة إلى، نظارة شمسية باللون الأسود.

ارتداء فستان طويل وفضفاض يوفر راحة كبيرة ومظهرا أنيقا وجذابا، كما أنه ملائما للطقس الحار، ويمكن ارتدائه في الصباح أو على الشاطيء.

بالإضافة إلى، يناسب جميع أنواع الجسم، ويمكن تنسيقه بسهولة مع إكسسوارات بسيطة كما فعلت يارا السكري، وفقا لموقع "sowears".