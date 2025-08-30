إعلان

جريئة وملكية.. 25 صورة للبلوجر وعارضات الأزياء بفستان الفرح

03:00 م السبت 30 أغسطس 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أبهرت يمني الجميع في حفل زفافها بإطلالات راقية_1
  • عرض 25 صورة
    إطلالة هيا كرزون_4
  • عرض 25 صورة
    البلوجر هيا كرزون_5
  • عرض 25 صورة
    البلوجرالسورية نارين بيوتي بإطلالة ساحرة_6
  • عرض 25 صورة
    البلوجرالسورية نارين بيوتي_7
  • عرض 25 صورة
    تألقت عارضة الأزياء الإيرانية مهلاقا جابري في حفل خطوبتها بفستان طويل_8
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف يومي خوري_9
  • عرض 25 صورة
    خطفت البلوجر هيا كرزون الأنظار خلال حفل عقد قرانها_10
  • عرض 25 صورة
    شيرين بيوتي وزوجها_11
  • عرض 25 صورة
    ظهرت شيرين بيوتي في حفل زفافها بإطلالة ملكية رائعة_13
  • عرض 25 صورة
    عارضة الأزياء الإيرانية مهلاقا جابري_14
  • عرض 25 صورة
    مهلاقا بفستان طويل أبيض بقصة الكب_15
  • عرض 25 صورة
    مهلاقا جابري_16
  • عرض 25 صورة
    مهلاقا_17
  • عرض 25 صورة
    نارين بيوتي_18
  • عرض 25 صورة
    هيا بفستان بأكمام منفوشة باللون الأزرق الفاتح_19
  • عرض 25 صورة
    هيا كرزون_20
  • عرض 25 صورة
    يمنى خوري تتألق بفستان جذاب_21
  • عرض 25 صورة
    إطلالة أنيقة لـمهلاقا_3
  • عرض 25 صورة
    يمني خوري_22
  • عرض 25 صورة
    يومي بفستان زفاف أنيق_23
  • عرض 25 صورة
    يومي خوري_25
  • عرض 25 صورة
    ارتدت شيرين فستان زفاف طويل أبيض بتصميم كلاسيكي_2
  • عرض 25 صورة
    يومي خوري وزوجها_24
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

شهد هذا العام تنافسا كبيرا بين البلوجرز وعارضات الأزياء، حيث أبهرت كل منهن بإطلالات مميزة جمعت بين الرقي والأناقة خلال حفلات زفافهن أو خطوبتهن.

فيما يلي، في السطور التالية، نستعرض أبرز وأجمل هذه الإطلالات:

نارين بيوتي

تألقت البلوجر السورية نارين بيوتي بإطلالة ساحرة كالأميرات، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض من تصميم "الأوف شولدر"، مزينا بأكمام دانتيل أنيقة، من توقيع مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب.

اختارت مكياجا ناعما بدرجات النيود أبرز جمال ملامحها، مع تسريحة شعر منسدل على كتفيها.

يمني خوري

أبهرت عارضة الأزياء وخبيرة التجميل اللبنانية يمني خوري الجميع في حفل زفافها بإطلالات راقية، حيث ظهرت مرتدية

فستانا ملكيا من دار أزياء إيطالية، يتميز بقصة أنيقة، تطريزات دقيقة، وذيل طويل مطرز.

وفي إطلالة أخرى، اختارت فستانا بقصة "حورية البحر" مع مكياج نيود وتسريحة شعر مرفوعة، بينما ظهرت في حفل ما قبل الزفاف بفستان ذهبي لامع وتسريحة شعر منسدلة.

شيرين بيوتي

ظهرت اليوتيوبر السورية شيرين بيوتي في حفل زفافها بإطلالة ملكية رائعة، حيث ارتدت فستان زفاف طويل أبيض بتصميم كلاسيكي مزين بتطريزات دانتيل فاخرة.

تميز الفستان بأكمام طويلة وياقة عالية، مما منحها إطلالة محتشمة وأنيقة في آنٍ واحد.

اعتمدت مكياجا ناعما وتسريحة شعر مرفوعة أكملت بها مظهرها الملكي.

مهلاقا جابري

في حفل خطوبتها، تألقت عارضة الأزياء الإيرانية مهلاقا جابري بفستان طويل أبيض بقصة "كب" أنيقة مزينة بتطريزات لامعة، مع مكياج نيود وتسريحة شعر مرفوعة.

أما في إطلالتها الثانية، ظهرت بفستان قصير فوق الركبة مكشوف الصدر بتصميم جريء، ونسقته مع حذاء بنفس اللون وتسريحة شعر مرفوعة.

هيا كرزون

خطفت البلوجر الأردنية هيا كرزون الأنظار خلال حفل عقد قرانها بفستان بأكمام منفوشة باللون الأزرق الفاتح، بتصميم ضيق وانسيابي مزين بتطريزات لامعة.

اختارت مكياجا ناعما وتسريحة شعر مرفوعة وأنيقة، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الرقي والجاذبية.

إطلالات مميزة نارين بيوتي إطلالة ساحرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تغطية خاصة| الأهلي ضد بيراميدز.. ومفاجأة في تشكيل الأحمر