جريئة وملكية.. 25 صورة للبلوجر وعارضات الأزياء بفستان الفرح

كتبت- أسماء مرسي:

شهد هذا العام تنافسا كبيرا بين البلوجرز وعارضات الأزياء، حيث أبهرت كل منهن بإطلالات مميزة جمعت بين الرقي والأناقة خلال حفلات زفافهن أو خطوبتهن.

فيما يلي، في السطور التالية، نستعرض أبرز وأجمل هذه الإطلالات:

نارين بيوتي

تألقت البلوجر السورية نارين بيوتي بإطلالة ساحرة كالأميرات، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض من تصميم "الأوف شولدر"، مزينا بأكمام دانتيل أنيقة، من توقيع مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب.

اختارت مكياجا ناعما بدرجات النيود أبرز جمال ملامحها، مع تسريحة شعر منسدل على كتفيها.

يمني خوري

أبهرت عارضة الأزياء وخبيرة التجميل اللبنانية يمني خوري الجميع في حفل زفافها بإطلالات راقية، حيث ظهرت مرتدية

فستانا ملكيا من دار أزياء إيطالية، يتميز بقصة أنيقة، تطريزات دقيقة، وذيل طويل مطرز.

وفي إطلالة أخرى، اختارت فستانا بقصة "حورية البحر" مع مكياج نيود وتسريحة شعر مرفوعة، بينما ظهرت في حفل ما قبل الزفاف بفستان ذهبي لامع وتسريحة شعر منسدلة.

شيرين بيوتي

ظهرت اليوتيوبر السورية شيرين بيوتي في حفل زفافها بإطلالة ملكية رائعة، حيث ارتدت فستان زفاف طويل أبيض بتصميم كلاسيكي مزين بتطريزات دانتيل فاخرة.

تميز الفستان بأكمام طويلة وياقة عالية، مما منحها إطلالة محتشمة وأنيقة في آنٍ واحد.

اعتمدت مكياجا ناعما وتسريحة شعر مرفوعة أكملت بها مظهرها الملكي.

مهلاقا جابري

في حفل خطوبتها، تألقت عارضة الأزياء الإيرانية مهلاقا جابري بفستان طويل أبيض بقصة "كب" أنيقة مزينة بتطريزات لامعة، مع مكياج نيود وتسريحة شعر مرفوعة.

أما في إطلالتها الثانية، ظهرت بفستان قصير فوق الركبة مكشوف الصدر بتصميم جريء، ونسقته مع حذاء بنفس اللون وتسريحة شعر مرفوعة.

هيا كرزون

خطفت البلوجر الأردنية هيا كرزون الأنظار خلال حفل عقد قرانها بفستان بأكمام منفوشة باللون الأزرق الفاتح، بتصميم ضيق وانسيابي مزين بتطريزات لامعة.

اختارت مكياجا ناعما وتسريحة شعر مرفوعة وأنيقة، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الرقي والجاذبية.