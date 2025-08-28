6 إطلالات للفنانة هنا الزاهد تخطف الإنظار- سر اختيار اللوك مفاجأة

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها مجموعة من الصور المتنوعة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

الإطلالة الأولى

ارتدت الفنانة هنا الزاهد إطلالة صيفية أنيقة على البحر.

فستان طويل مزين بنقشة أزهار باللونين الأبيض والأسود، الفستان ذو تصميم مفتوح من الجوانب مما يضيف لمسة عصرية وجذابة.

تحمل حقيبة يد صغيرة باللون الرمادي الفاتح.

دلالات الإطلالة:

الإطلالة مناسبة جدًا للأجواء الصيفية عند البحر، وأسلوبها كلاسيكي وأنيق في نفس الوقت.

الإطلالة الثانية

ارتدت فستان بنقشة جلد النمر بألوان بيج وأسود.

وقبعة من الخوص الطبيعي التي تعطيها لمسة كاجوال ومرتاحة، كما أن شعرها منسدلاً بشكل طبيعي.

دلالات الإطلالة

هذه الإطلالة تعكس جو صيفي مريح ومناسب للخروجات النهارية في الأماكن المفتوحة.

الإطلالة الثالثة

ارتدت هنا الزاهد إطلالة ناعمة وبسيطة، ترتدي فستان أبيض طويل ذو تصميم راقٍ ونقشات هادئة تعطيه ملمس فخم.

كما ارتدت صندل أصفر ملفت وأنيق مع حقيبة صغيرة بيج مصنوعة من الخوص أو القش.

دلالات الإطلالة:

الإطلالة كلها تعطي إحساس بالراحة والفخامة البسيطة، وتناسب أجواء الربيع أو الصيف المبكر.

الإطلالة الرابعة:

ارتدت هنا الزاهد توب بدون أكمام بنقشة بسيطة وألوان هادئة، يبرز جمال بشرتها النضرة.

البنطلون واسع الساق باللون الداكن، مما يضفي توازنًا بين الكاجوال والأنيق.

تحمل حقيبة صغيرة باللون الأزرق الفاتح على الكتف، مع اساور فضية كبيرة تضيف لمسة عصرية.

واختارت تسريحة شعرها منسدلة وناعمة، مكياجها طبيعي يبرز ملامح وجهها.

الإطلالة الخامسة:

ارتدت توب أبيض بدون أكمام بنقشة ناعمة، مع نظارات شمسية أنيقة باللون الأسود.

واختارت تسريحة شعرها منسدلة بشكل ناعم، وتعكس الإطلالة جوًا من الاسترخاء والأناقة البسيطة.

الحقيبة المصنوعة من الخوص بجانبها تعطي طابعًا صيفيًا طبيعيًا.

ووضعت المكياج بسيط، مع تركيز على الشفاه والعيون، ما يجعلها تبدو متألقة بطريقة غير مبالغ فيها.

الإطلالة السادسة

ارتدت فستان طويل أبيض أنيق ومكشكش مع حزام مزخرف ذهبي حول الخصر، يعطي إطلالة كلاسيكية وفاخرة.

الإكسسوارات الذهبية مثل الأساور الكبيرة والحزام تضيف لمسة من الفخامة والتميز.

شعرها منسدل بخصلات ناعمة، والمكياج يبرز ملامحها بشكل ناعم وجذاب.

دلالات الإطلالة:

هذه الإطلالة مناسبة جدًا للمناسبات الرسمية أو السهرات.





