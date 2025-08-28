ياسمين عبدالعزيز تتألق بـ"فوشيا صارخ".. ما سر اختيار اللوك؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز متابعيها، مقطع الفيديو على إنستجرام كانت لافتة ومليئة بالحيوية، جاء خلال تصويرها إعلان مع الفنان أحمد سعد.

وصف الإطلالة

ارتدت ياسمين عبدالعزيز فستان قصير بلون فوشيا صارخ، يتميز بتفاصيل براقة من الترتر متعددة الألوان على شكل أوراق وزخارف نباتية.

الفستان يحتوي على كرانيش عند منطقة الصدر، مع تطريز على الحواف بالألوان الزاهية.

الإكسسوارات

اختارت أقراط كبيرة دائرية ذهبية بستايل "Statement earrings".

وأساور ذهبية كثيرة بأناقة شرقية، وخواتم متعددة، ورباط شعر بنفسجي مزين بكرات ملونة متناسقة مع الفستان، ما أضاف لمسة طفولية مرحة للإطلالة.

واختارت مكياج جريء بألوان دافئة مع شفاه بارزة.

وتسريحة شعر مموجة منسدلة، مع لمسة كلاسيكية.

سر اختيار اللوك وفق صحف عالمية:

بحسب عدد من وسائل الإعلام المهتمة بالموضة والإعلانات (مثل Vogue Arabia وElle Middle East)، مثل هذه الإطلالة غالباً ما يتم اختيارها لعدة أسباب:

إيصال طاقة إيجابية ومرحة.

الألوان الفاقعة والتفاصيل الزاهية تعكس روح مرحة ومبهجة.

يتماشى غالبًا مع طبيعة الإعلانات ذات الطابع الكوميدي أو الأسري.

العودة للبساطة الطفولية.

استخدام الزينة المستوحاة من الطفولة مثل الكرات الملوّنة والتطريزات المستوحاة من الرسوميات الشعبية يربط الجمهور بالنوستالجيا ويعزز الألفة.

أسلوب Pop Culture بلمسة عربية.

التصميم يمزج بين روح الـ Pop art من حيث الألوان والإكسسوارات، وبين الطابع الشرق.

المجوهرات الذهبية والستايل الأنثوي، ما يجعله جذاباً للعين في الإعلانات التلفزيونية والسوشيال ميديا.

الفستان الزاهي مع الإكسسوارات الجريئة يجعل الإطلالة سهلة التذكر، وهو أمر مهم جدًا في الحملات الإعلانية.





