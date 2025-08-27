إعلان

سيرين عبد النور بإطلالة ساحرة.. ما سر اختيارها هذا اللون؟

09:18 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
    الفنانة سيرين عبد النور
    الفنانة سيرين عبد النور
    الفنانة سيرين عبد النور
كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

ارتدت سيرين فستانا قصيرا باللون الأخضر الفاتح، تميز بأنه بقصة ضيقة على الجسم ومزينا بأزرار ذهبية.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البني الفاتح.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وعدة أساور.

وفقا "sumissura"، لموقع ارتداء فستان باللون الأخضر الفاتح خيارا مثاليا يمنح مرتديه مظهرا أنيقا وساحرا، كما يضفي شعورا بالانتعاش والحيوية.

بالإضافة إلى، إنه لون متعدد الاستخدامات يناسب مختلف المناسبات، سواء كانت نهارية أو مسائية، كما يمكن تنسيقه بسهولة مع الإكسسوارات.

الفنانة سيرين عبد النور سيرين عبد النور على إنستجرام إطلالة سيرين عبد النور سيرين عبد النور بإطلالة ساحرة
