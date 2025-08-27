"الحلاوة حلاوة الروح".. 3 عارضات أزياء غيرن مقاييس الجمال

حطمت 3 عارضات أزياء المقاييس التقليدية في عالم الموضة، وأثبتن أن الجمال الحقيقي يكمن في التنوع والاختلاف والروح الحلوة التي تبعث على الشعور بالبهجة والتصالح مع الذات وتقبل الجسد.

وفيما يلي أبرز 3 عارضات أزياء غيرت مقاييس الموضة التقليدية، وفقًا لتقرير نشرته شبكة CNN.

ويني هارلو

ويني هارلو تعتبر أيقونة في كسر الحواجز، إذ حوّلت إصابتها بمرض البهاق إلى مصدر قوة وجمال فريد.

وبعد مشاركتها في برنامج America's Next Top Model، أصبحت وجهًا لعدد من الحملات العالمية، مؤكدة أن التصبغات الجلدية ليست عيبًا، بل لوحة فنية تستحق الاحتفاء.

آشلي غراهام

لفترة طويلة، عانت عارضات الأزياء ذوات المقاسات الكبيرة من التهميش، لكن آشلي غراهام غيرت هذه الصورة تمامًا.

وبفضل ثقتها بنفسها وجسدها الممتلئ، أصبحت من أشهر العارضات عالميًا، وتصدرت أغلفة مجلات كبرى مثل فوغ وسبورتس إلستريتد، بينما رسالتها عن حب الجسد وتقبل الذات ألهمت ملايين النساء حول العالم.

حليمة آدن

كسرت حليمة آدن القوالب النمطية لتمثيل المرأة المسلمة في الموضة، إذ كانت أول عارضة ترتدي الحجاب والبوركيني على منصات الأزياء العالمية.

بجرأتها فتحت الباب أمام المزيد من العارضات المحجبات، مؤكدة أن الإيمان والأناقة يمكن أن يجتمعا، وأن الموضة يجب أن تكون شاملة للجميع.