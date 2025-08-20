خطفت الأنظار بجمالها.. 10 صور لـ أبرز إطلالات هنا الزاهد في الساحل

كتبت- شيماء مرسي

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار إليها في الآونة الأخيرة بعد ظهورها بإطلالات صيفية متنوعة وألوان جذابة تتناسب مع لون بشرتها.

وفي هذا الصدد نستعرض لكم في هذا التقرير أبرز إطلالات هنا الزاهد الصيفية.

وعلقت مصممة الأزياء زينب الشوربجي لـ "مصراوي" على إطلالات هنا بشكل عام قائلة: "إطلالات هنا الصيفية تجمع بين الجاذبية والأناقة، مما ساهم في لفت أنظار متابعيها وإبراز جمالها الطبيعي بشكل لافت.

وأضافت زينب: "إطلالات هنا تتناسب مع قوامها، كما أن الألوان مناسبة جدا للأجواء الصيفية".

وأشارت مصممة الأزياء: "اختيار هنا للإكسورات موفق للغاية ومناسب لـ إطلالتها ولون بشرتها".

فستان بنقشة الحمار الوحشي

ارتدت هنا فستان طويل بنقشة الحمار الوحشي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

فستان بني

ظهرت هنا بفستان طويل كت باللونين البني والبيج ونسقت معه قبعة باللون البيج، وتركت شعرها على كتفيها.

فستان أبيض

أطلت هنا بفستان طويل باللون الأبيض مكشوف عند منطقة الصدر، ونسقت معه حقيبة يد صغيرة باللون البيج، وزينت إطلالتها بإكسسورات مكونة من سلسلة وخاتم.

فستان بيج

تألقت هنا بفستان بقصة الكب باللون البيج ونسقت معه قبعة وحقيبة بنفس اللون، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا.

توب أسود

ارتدت هنا توب أسود بقصة الكب، ونسقت معه مجموعة إكسسورات مكونة من كوليه وخاتم.

سوت بينك

وظهرت هنا في إطلالة أخرى، بسوت باللون البينك مكونة من قطعتين توب كت وبنطلون، وتميزت بأنها مكشوفة عند منطقة الخصر، ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون البيج.

فستان متعدد الألوان

أطلت هنا بفستان طويل متعدد الألوان بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ترابيا، إذ وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.