هيفاء وهبي جريئة.. 25 صورة لإطلالات النجمات بنقشة الحمار الوحشي

كتبت- شيماء مرسي



سيطرت نقشة "الحمار الوحشي" هذا الموسم على إطلالات بعض النجمات، حيث أصبحت خيارا مثاليا للكثيرين في السهرات والمناسبات الخاصة.



وفي هذا الصدد، نرصد لكم في هذا التقرير أبرز النجمات اللواتي اعتمدن هذه النقشة الجريئة في إطلالاتهن، وسر اختيارهم لها، وفق ما كشفت مصممة الأزياء البريطانية جايل رينكوف، نقلا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



هيفاء وهبي



أطلت الفنانة هيفاء وهبي بفستان طويل بنقشة الحمار الوحشي باللونين الأسود والأخضر الداكن، ويتميز الفستان بفتحة ساق جريئة من تصميم دار Roberto Cavalli، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.



روبي



ظهرت المطربة روبي ببدلة باللونين الأبيض والأسود مزينة بالنقوش، ونسقت أسفلها توب أسود.



وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر منسدلة على كتفيها، بينما اعتمدت مكياجا ناعما وهادئا، مع التركيز على رسمة عيونها.



وزينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات مكونة من قلادة وحلق.



مايا دياب



وتألقت المطربة مايا دياب بجمبسوت ضيق بقصة الكب بنقشة الحمار الوحشي باللونين الأبيض والأسود، وارتدت مايا مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق، أما بالنسبة للناحية الجمالية، اعتمدت مايا مكياج قوي وجريء يتناسب مع المظهر الجريء الذي اختارته.



يارا السكري



ارتدت الفنانة يارا السكري بلوزة واسعة ومريحة بتصميم مخطط يجمع بين اللونين الأبيض والأزرق الداكن، تميزت البلوزة بعقدة أنيقة مربوطة من الأمام، كما نسقت يارا مع البلوزة تنورة قصيرة باللون الأبيض.



مي عمر



اختارت مي عمر الظهور بجاكيت بنقشة الحمار الوحشي باللونين ونسقت معها جيب قصير بنفس النقشة وتوب باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.



ما سر اختيار النجمات لنقشة الحمار الوحشي؟



كشفت مصممة الأزياء البريطانية جايل رينكوف أن نقشة الحمار الوحشي تمتلك القدرة على تحويل أي إطلالة عادية إلى إطلالة فاخرة وأنيقة.



وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، فهي تناسب جميع ألوان البشرة، وتسهم في القضاء على ملل الإطلالات العادية".



وتابعت: " يمكن ارتداؤها مع الألوان الكلاسيكية مثل الأسود والأبيض، وتنسيقها أيضا مع مجموعة متنوعة من الإكسسورات العصرية الأنيقة".



وأشارت: "نقشة الحمار الوحشي أصبحت من أساسيات خزانة الملابس، حيث تعد قطعة محايدة أساسية لا غنى عنها".