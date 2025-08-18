"تُشبه لبس النوم".. تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة ميريام فارس

كتبت- أسماء مرسي:

أثارت المغنية ميريام فارس الجدل مؤخرا بإطلالة جريئة ومُلفتة خلال حفلها الأخير في السويد، حيث شاركت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، أظهرت تفاصيل اللوك اللافت.

تفاصيل الإطلالة الجريئة

ارتدت ميريام فستانا قصيرا فوق الركبة باللون البنفسجي الداكن، تميز بتصميمه الجريء.

جاء الجزء العلوي من الفستان بقصة كورسيه مصنوعة من الدانتيل، مع أجزاء جلدية، ومن أسفل بقصة "الشراشيب.

نسقت ميريام مع إطلالتها حذاء طويل بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا ركزت فيه على رسمة عينيها، مع استخدام أحمر شفاه بألوان ترابية.

واختارت تسريحة شعر منسدلة بشكل عفوي على كتفيها، وزينت إطلالتها بقلادة وحلق دائري.

تعليق صادم من إيلي حنا

انتقد ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا إطلالة ميريام، ووصف الفستان بأنه يشبه "قميص النوم".

وفي مقطع فيديو نشره على حسابه بـ"إنستجرام"، قال: "إطلالة ملكة المسرح النجمة العالمية ميريام فارس بحفلها بالسويد، بما أنها نجمة عالمية، لا يصح أن تكون إطلالتها تشبه قميص النوم".

وأضاف: "رغم الجدل حول إطلالتها، إلا أن أدائها الاستعراضي وقدرتها على إشعال المسرح لا تزال تُميزها بين نجمات الوطن العربي، فهي تعرف كيف تجذب الأضواء، فنانة استعراضية بامتياز، بس اللوك نو كومنت".

