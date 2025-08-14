إعلان

نادية الجندي تتألق بإطلالة شبابية- ما سر اختيارها اللوك؟

08:38 م الخميس 14 أغسطس 2025
كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت الفنانة القديرة نادية الجندي جمهورها عبر إنستغرام بمقطع "ريلز" من على شاطئ البحر في الساحل الشمالي، حيث ظهرت بإطلالة صيفية أنيقة ومشرقة.

ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأصفر الفاتح، مع قبعة بيضاء أنيقة مزينة بتفاصيل مميزة.

وأكملت الإطلالة بـ نظارة شمسية كبيرة، وسلاسل واكسسوارات صيفية أضفت لمسة من الأناقة والشخصية على اللوك.

دلالات الإطلالة وفق صيحات الموضة العالمية مثل صحيفة "Vogue".

الثقة بالنفس.

نادية الجندي تؤكد على:

الظهور بإشراقة وأناقة في أي عمر .

روح شبابية.

اختيار الفستان الصيفي البسيط يعكس طاقة إيجابية.

الألوان زاهية تدل على روح حيوية.

تدل على روح حيوية.

نادية الجندي إنستغرام نادية الجندي إطلالة نادية الجندي
