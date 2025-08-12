بجمبسوت ضيق.. كيف نسقت بوسي إطلالتها صيفية في أحدث ظهور؟

كتبت- شيماء مرسي

تألقت المطربة بوسي بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت بوسي جمبسوت ضيق باللون مزينا بنقشة الورود باللون الفوشيا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بوسي مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وزُينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأقراط وأسورة. ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفوشيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

الجمبسوت المزين بالورود يضفي أناقة ورقي ولمسة أنثوية لمن ترتديه.

وبالإضافة إلى ذلك، الجمبسوت المزين بالورود يعد خيار مثاليا للمناسبات الخاصة والحفلات.

كما إنه يناسب جميع أنواع البشرة، ويمكن تنسيق العديد من قطع الإكسسوارات معه، وفقا لموقع "Ensemble".