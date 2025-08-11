بـ تاج على شكل قرون وفستان مفتوح.. إطلالة غريبة لـ ميريام فارس

كتبت- شيماء مرسي

خطفت المطربة ميريام فارس الأنظار بإطلالة غريبة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويعتبر اللون الأوف وايت خيار مثالي لمرتديه، حيث يمكن تنسيقه بسهولة مع أي لون آخر.

ويمكن إضافة حقيبة يد ملونة أو حذاء، لإضفاء لمسة من الأناقة والحيوية على الإطلالة، ما يجعلها مناسبة لمختلف المناسبات، وفقا لموقع "barrysluxedecorating".

وظهرت ميريام بفستان طويل بصيحة الفرو باللون الأوف وايت مكون من عدة طبقات وبرقبة عالية والجزء العلوي مزين بتطريزات والأكمام منتفخة وبفتحة ساق جريئة.

ونسقت مع إطلالتها تاج مزخرف على شكل "قرون"، أما المكياج، فـ اعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عينيها.

واختارت ميريام أن تترك شعرها الكيرلي منسدلا على الجانبين.