مبهجة وجذابة.. 6 صور لـ حنان مطاوع تتألق بإطلالة صيفية

كتبت- شيماء مرسي



تألقت الفنانة حنان مطاوع بإطلالة صيفية جذابة من خلال صور جديدة شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".



وتعد الألوان المحايدة مثل الأبيض والأسود والرمادي من موضة صيف 2025، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الألوان الأساسية سهلة للغاية في التنسيق مع أي لون آخر.



ويمكنك تنسيقه مع العديد مع الإكسسوارات بألوان زاهية مثل الأصفر والأحمر والفيروزي، لإضفاء لمسة من الحيوية، وفقا لموقع "Instyle".



تفاصيل الإطلالة

ارتدت حنان بـ مايوه بوركيني فضفاض بأكمام واسعة يتميز بطبعة تجمع بين درجات الأبيض والأسود والرمادي مع لمسات من الألوان الأخرى، مما يعطي إحساسا والحرية.

الإكسسوارت

أكملت حنان الإطلالة بنظارة شمسية أنيقة تضفي لمسة من الغموض والعصرية.

المكياج والشعر

ومن الناحية الجمالية اعتمدت حنان مكياجا ناعما يبرز ملامح وجهها.

واختارت حنان تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.