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جمالها لافت.. 5 صور ومعلومات عن إطلالة درة في أحدث ظهور

11:06 م الأربعاء 16 يوليو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الفنانة درة
  • عرض 5 صورة
    الفنانة درة
  • عرض 5 صورة
    الفنانة درة
  • عرض 5 صورة
    الفنانة درة
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كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة درة الأنظار بإطلالة مبهرة ساحرة، حيث ارتدت فستانا طويلا بلون الوردي الفاتح.

تميز الفستان بتصميم ضيق ومحدد أبرز قوامها الرشيق بأناقة لافتة، وزاد من جماله تطريزات خفيفة ولامعة عند منطقة الصدر، ما أضفى لمسة من الرقي.

الفستان مصنوعا من قماش ناعم ومنسدل، ربما من التول أو الدانتيل المبطن.

تسريحة شعر ومكياج يبرزان جمال الإطلالة

أكملت درة إطلالتها بتسريحة شعر مموجة انسدلت على كتفيها، ما أبرز ملامح وجهها.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، ليتناسب مع لون الفستان.

زينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية بسيطة، مكونة من أقراط، وأسورة وعدة خواتم.

تفاصيل الإطلالة

كشفت درة أن الفستان من تصميم العلامة التجارية "kojakstudio"، بينما كان المكياج بيد خبيرة التجميل "منى جمال".

أما تسريحة الشعر، فكانت من تنسيق صالون "الصغير".

الفنانة درة معلومات عن إطلالة درة درة بفستان وردي إطلالة درة
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