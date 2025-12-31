تشهد قمم جبال مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، تساقطًا خفيفًا للثلوج، نتيجة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن الوحدة المحلية تواصل رفع حالة الطوارئ القصوى، واتخاذ جميع التدابير اللازمة بالتزامن مع عدم استقرار الأحوال الجوية، وتعرض المدينة لموجة شديدة من الصقيع، يصاحبها تساقط خفيف للثلوج على قمم الجبال.

وأوضح الغمريني، في تصريح اليوم، أن رزازًا خفيفًا من الثلوج يظهر على قمم الجبال عقب انخفاض درجات الحرارة مع حلول الليل، حيث تصل إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر داخل المدينة، وتنخفض إلى ما دون الصفر على قمم الجبال، مشيرًا إلى أن هذا الرذاذ سرعان ما يذوب مع سطوع أشعة الشمس دون أن يخلّف تجمعات مائية.

وأشار رئيس المدينة إلى دعم سانت كاترين بكميات إضافية من السلع الغذائية، ومحولات كهربائية، فضلًا عن توفير كميات كافية من الوقود تحسبًا لأي طوارئ، خاصة مع زيادة احتياجات المواطنين من الوقود لأغراض التدفئة. كما جرى تطهير البحيرات والسدود الجبلية التي أُنشئت لتخزين مياه الأمطار.

وأكد أن الأجواء تشهد استقرارًا نسبيًا خلال ساعات النهار، بينما تبدأ موجة الصقيع الشديدة مع حلول الليل، وتبلغ ذروتها في منتصفه، لافتًا إلى حرص السائحين المتواجدين على قمة جبل موسى على اتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامتهم أثناء تواجدهم على الجبل.