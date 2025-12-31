بعد تهديدات ترامب بالحرب ضدها.. إيران تدعو إلى إدانة دولية

وكالات

دعت إيران إلى إدانة دولية لتهديدات الحرب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الجمهورية الإسلامية.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي اليوم الأربعاء إن "التهديد باستخدام القوة ضد دول أخرى هو انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ويتعين إدانته".

وفي خطاب إلى نظرائه ونشرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، وصف عراقجي تهديدات ترامب بأنها "دليل على سوء نية" وأضاف أن واشنطن يتعين أن تتحمل مسؤولية عواقب مثل هذه التهديدات.

وكانت إيران قد وجهت أمس الثلاثاء تحذيرا شديد اللهجة ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إنه سيدعم شن المزيد من الضربات الإسرائيلية على إيران إذا رفضت البلاد اتفاقا نوويا جديدا.

وكتب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "إن جمهورية إيران الإسلامية سترد باستمرار على أي عدوان وتجعل المعتدي يندم على فعلته".

وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقر إقامته في مارالاجو بفلوريدا أمس الأول الاثنين، قال ترامب إنه سيدعم هجمات إسرائيلية إضافية على إيران إذا رفضت طهران اتفاقا نوويا جديدا وواصلت تطوير برامجها الصاروخية والنووية.

وكانت إسرائيل قد شنت حربا ضد إيران لمدة 12 يوما في يونيو، حيث قصفت منشآت نووية رئيسية في البلاد بالتعاون مع الولايات المتحدة.