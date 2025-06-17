هيفاء وهبي بإطلالة جريئة.. لن تتوقع سعر الفستان

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، حيث شاركت متابعيها عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت هيفاء فستان طويل باللون الأسود اللامع مطرز بالخرز ويتميز بفتحة جانبية جريئة.

واعتمدت هيفاء مكياجا قويا إذ ركزت على رسمة عيونها ووضع أحمر شفاه بلون جريء أو داكن يبرز ملامحها.

وأكملت إطلالتها بـ حقيبة يد صغيرة باللون الأسود تتناسب مع الفستان وحذاء بكعب عالي بنفس اللون.

وارتدت كوليه رقيقة وخاتم، مما يضيف لمسة من الجمال على إطلالتها.

وتركت شعرها منسدلا على كتفيها مع بعض التموجات الخفيفة.

ويعتبر اللون الأسود خيارا أنيقا مثاليا للسهرات والحفلات، حيث يمنح المرأة مظهرا جذابا، وذلك وفقًا لموقع "InStyle"."

سعر الفستان

الفستان من توقيع دار Balmain العالمية، ويبلغ سعره حوالي 7790 يورو، أي ما يعادل حوالي 452 ألف جنيه مصري.