خطفت الأنظار.. 8 صور ومعلومات عن إطلالة مي عمر

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة مي عمر في أحدث ظهور لها بإطلالة جريئة، حيث شاركت عدة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

تفاصيل الإطلالة

ظهرت مي عمر مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود، تميز بتصميم الكتف الواحد، بينما جاء الكتف الآخر مزينا بقماش شفاف ينسدل بشكل واسع ليضفي لمسة من الرقي والجاذبية، كما أبرز الفستان قوامها بفتحة جانبية جريئة.

لمسات جمالية ومجوهرات فاخرة

أكملت مي عمر إطلالتها بمكياج هادئ بدرجات النيود، والذي أبرز جمال ملامحها الطبيعية.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة بعفوية على كتفيها، كما نسقت مع الفستان حذاء أسود بكعب عال.

زينت إطلالتها بمجوهرات فاخرة، مكونة من حلق وقلادة.

معلومات عن الإطلالة

الفستان جاء بتوقيع مصمم الأزياء اللبناني عدنان محيدلي، ونفذه المصمم إسلام متولي.

أما المكياج فكان بيد خبيرة التجميل وديان محيي، بينما تولى صالون "الفريد ومينا للتجميل" مهمة تصفيف الشعر بشكل أنيق وعفوي.

والمجوهرات الفاخرة التي تزينت بها كانت من العلامة التجارية الشهيرة "جلامور".

وجاء الفستان مناسبا لشكل جسمها، ولونه الأسود أضفى عليها مظهرا كلاسيكيا وفخما، كما أن تصميم الكتف الواحد مع الكم الواسع والشفاف منح الفستان لمسة من التميز، بعيدا عن التصميمات المعتادة والتقليدية.