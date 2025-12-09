جمال ورقي.. درة تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث إطلالتها

ظهرت الفنانة درة بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأطلت درة بفستان طويل بقصة باللون البني بصيحة "حورية البحر" ويتميز بكشكشكة عند منطقة الصدر.

ووفقا لـ "fashpackstyle"، ارتداء فستان باللون البني يعطي إحساسا بالقوة والثقة بالنفس والرقي، كما إنه يمكن تنسيق إكسسوارات بسيطة وحذاء يناسب الفستان، كما فعلت الفنانة درة.

واعتمدت درة مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البيج.

واختارت درة تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وحلق وساعة يد.

ونسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي صغيرة باللون البيج.