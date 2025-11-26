بعد تتويجها.. ملكة جمال الكون أفريقيا تتنازل عن لقبها لهذا السبب

شهد مهرجان ضيافة لعام 2025، حضور لافت من النجمات والنجوم الذين تنافسوا بإطلالاتهم الجذابة والأنيقة على السجادة الحمراء.

وفي ما يلي، أبرز الإطلالات في فعاليات ختام مهرجان ضيافة:

غادة عبد الرازق

خطفت الفنانة غادة عبد الرازق الأنظار بفستان فضي لامع طويل، نسقت معه حزام أسود عند الخصر وشال يجمع بين الأسود والفضي، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة مع مكياج ترابي أبرز ملامحها.

أمينة خليل

تألقت الفنانة أمينة خليل بفستان موف فاتح. طويل بتفاصيل "الشراشيب" في الأسفل، جاء منسدلا بانسيابية على الجسم.

كما تركت شعرها منسدلا، وأكملت إطلالتها بمجوهرات مكونة من خاتم وأسورة.

هنا الزاهد

ظهرت الفنانة هنا الزاهد بإطلالة ذهبية لافتة، حيث ارتدت فستانا طويلا بصيحة الأكتاف المكشوفة مزييا بتطريزات لامعة.

واختارت مكياج النيود وتسريحة شعر منسدلة على كتفيها.

جومانا مراد

ظهرت الفنانة جومانا مراد رفقة زوجها بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الموف الداكن مزينا بالورود، مع مكياج ناعم وشعر منسدل.

وأضفت لمسة فاخرة إلى اللوك بارتداء عقد وأقراط طويلة.

أما زوجها، اختار بليزر أزرق نسقه مع قميص أبيض وبنطلون أسود.

آسر ياسين

تألق الفنان آسر ياسين بإطلالة كلاسيكية أنيقة، مرتديا بدلة باللون الأخضر الداكن مع قميص أبيض ورابطة عنق، وأكمل اللوك بحذاء أسود أنيق.