غادة عبد الرازق بـ لوك كاجوال.. لماذا اختارت اللون الأسود؟

تألقت غادة عبد الرازق بإطلالة كاجوال أنيقة، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لـ "فوج"، اللون الأسود يضفي شعورا بالجاذبية والأناقة والرقي، كما أنه ساعد على إبراز ملامح وجه الفنانة غادة عبد الرازق بطريقة طبيعية.

وظهرت غادة بـ توب كاجوال باللون الأسود "كت" ونسقت مع إطلالتها بنطلون جينز باللون الفاتح وحزام باللون الأسود عند منطقة الخصر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وتركت شعرها منسدلا على كتفيها تتماشى مع إطلالتها الكاجوال، ونسقت مع إطلالتها قبعة باللون الأسود.