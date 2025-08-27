إعلان

سعره أكثر من 33 ألف جنيه.. يمنى خوري بفستان شفاف دون بطانة

03:00 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
كتبت- شيماء مرسي

ظهرت البلوجر وصانعة المحتوى اللبنانية يمنى خوري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، يعتبر اللون الأبيض خيار مثالي لمرتديه، حيث يمكن تنسيقه بسهولة مع أي لون آخر.

ويمكن إضافة حقيبة يد ملونة أو حذاء، لإضفاء لمسة من الأناقة والحيوية على الإطلالة، ما يجعلها مناسبة لمختلف المناسبات.

تفاصيل الإطلالة

وارتدت يمنى فستان طويل شفاف وجريء ومكشوف باللون الأبيض مصنوع من الكورشيه.

حقيبة أنيقة وتسريحة شعر جذابة

ونسقت البلوجر يمنى مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، إذ وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت يمنى أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

سعر الإطلالة

الفستان من تصميم ماركة "revolve" ويصل سعره 33,656 جنيها مصريا.

