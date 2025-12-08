ياسمين صبري بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟

"أنوثة ورقي".. إيلي حنا يشيد بإطلالة هذه الفنانة في مهرجان البحر الأحمر

حكاية فستان من البحر الأحمر.. صاحبته سرقت الأضواء في ثالث أيام المهرجان

ملكة جمال سابقة تنهي حياة طفل شريكها بسبب الغيرة.. ماذا حدث لها؟

أطلت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة كاجوال، وذلك خلال صورة نشرها زوجها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لـ "refinery29"، الفيست الأبيض يضفي مظهرا جذابا وبسيطا، كما إنه يبرز جمال الإطلالة دون مبالغة، وأيضا يعطي إشراقة طبيعية للبشرة.

وظهرت ياسمين بـ فيست كت باللون الأبيض ونسقت مع إطلالتها بنطلون جينز باللون الفاتح.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي الذي منح بشرتها إشراقة طبيعية.

واختارت ياسمين أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وزينت ياسمين إطلالتها بإكسسوارات مكونة من سلسلة وأسورة وخاتم وساعة يد.