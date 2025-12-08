توفير معدات بخصم 50%.. "الزراعة" تكشف عن خطة ميكنة 2.5 مليون فدان

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خطة طموحة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الزراعة المصرية، ترتكز على التوسع في الميكنة الآلية ودعم صغار المزارعين خلال الموسم الشتوي الحالي.

وقال في مداخلة هاتفية على قناة الشمس، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالزراعة الآلية، مؤكداً أنه تم بالفعل إعادة تأهيل غالبية المعدات غير المستخدمة داخل هيئات الوزارة لطرحها للتعاون مع صغار المزارعين والجمعيات الزراعية.

وذكر أن الهدف الاستراتيجي للخطة يستهدف ميكنة ما يزيد عن 2.5 مليون فدان، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على زيادة الإنتاجية وتحسين العوائد الاقتصادية للمزارعين، إلى جانب رفع كفاءة استخدام موارد المياه والأسمدة.

وفي سياق دعم الفلاح بشكل شامل، قال وزير الزراعة أوضح أن هناك منظومة متكاملة بدأت بالفعل لصالح صغار المزارعين، تشمل خدمات ضرورية مثل تسوية الأراضي بالليزر والعمل بنظام المصاطب، بالإضافة إلى توفير الإرشاد الزراعي السليم.

وأكد أن الوزارة تدعم الفلاحين بتقديم المعدات الزراعية بأسعار مخفضة تصل إلى 50% مقارنة بأسعار السوق، مؤكداً أن ما يتم تنفيذه حالياً هو مجرد بداية لمشروع طويل الأمد لخدمة القطاع الزراعي.

كما أشار إلى توفير الأسمدة المدعمة للموسم الشتوي لزراعة القمح، متوقعاً تحقيق طفرة جديدة في إنتاج المحصول.

وبشأن ضمان نجاح مبادرة الميكنة، أكد فاروق على أهمية التعاون بين المزارعين وضرورة التزامهم بشرط مشاركة المعدات مع الجيران، موضحاً أن نجاح التجربة يعتمد على العمل بروح الفريق، وأن المبادرة تمثل جزءاً أصيلاً من مشروع الدولة الأكبر، وهو مشروع "القرية المنتجة".

وقال الوزير إن الوزارة تيسر على الفلاحين إمكانية امتلاك المعدات، حيث إن الأمر "مطروح ومتاح بالفعل" من خلال نظم تقسيط ميسرة عبر البنك الزراعي المصري والجمعيات الزراعية.