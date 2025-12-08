القليوبية: "طوارئ الصرف" ترفع مياه أمطار بنها (صور)

واصلت فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بإشراف المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس الإدارة، عمليات سحب وشفط تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار المتقطعة التي شهدها مركز بنها اليوم، وذلك لضمان عدم تأثر الحركة المرورية.



دفع "فودة" بسيارات الكسح والشفاطات ومعدات "النافوري" إلى المواقع المتأثرة فور تلقي البلاغات، مشددًا على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة ومجلس مدينة بنها لتوجيه الدعم الفني للمناطق الأكثر تضررًا لحظة بلحظة.



وفي سياق الخطط الاستباقية، أكد رئيس الشركة على التواجد الميداني المستمر لرؤساء الأفرع، ومراجعة جاهزية المولدات الاحتياطية وشبكات تصريف الأمطار (الشنايش) التي خضعت لعمليات تطهير مكثفة مسبقًا، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية في حالة انعقاد دائم للتعامل الفوري مع أي مستجدات جوية قد تطرأ على نطاق المحافظة.

